Отец спас сына из-под колёс автобуса, но погиб сам — видео

Четырёхлетний мальчик хотел перебежать дорогу в неположенном месте, а отец попытался ему помешать.

В городе Кызылорде в Казахстане мужчина погиб под колёсами автобуса, спасая своего сына. Момент столкновения, зафиксированный камерой видеорегистратора автобуса, опубликовали в Сети.

Как уточняет местный портал Tengrinews, авария произошла 17 октября. В правоохранительных органах рассказали, что четырёхлетний мальчик хотел перебежать дорогу в неположенном месте, а отец попытался ему помешать.

— От полученных травм отец ребёнка погиб, четырёхлетний мальчик доставлен в реанимационный отдел детской областной больницы. Водитель автомашины установлен на месте происшествия. Назначены экспертизы, — сообщили в пресс-службе полиции.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Ранее Лайф сообщал о ещё одном резонансном ДТП. Водитель сбил двух школьниц в Махачкале и скрылся с места от "расстройства".