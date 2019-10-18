Более полумиллиона человек вышли на акции протеста в Барселоне

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Из-за манифестации закрыт ряд станций метро, многие ключевые дороги в центре города перекрыты.

В Барселоне более 500 тысяч тысяч человек вышли на манифестацию, приуроченную ко всеобщей забастовке. Лайф вёл прямую трансляцию акции протеста.

Из-за большого потока людей в центре заблокированы дороги и закрыты некоторые станции метро. Закрыты магазины и кафе. Вновь начались беспорядки: подожжены контейнеры с мусором и есть пострадавшие.

Напомним, протесты в Барселоне и других городах начались 15 октября после вынесения приговора 12 политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости Каталонии. В сумме им дали 100 лет лишения свободы. Из-за беспорядков в Каталонии футбольная федерация Испании отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", который должен был состояться 26 октября.

Лайф сообщал, что в протестующей Барселоне может находиться около тысячи россиян.

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