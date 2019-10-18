Более полумиллиона человек вышли на акции протеста в Барселоне

Из-за манифестации закрыт ряд станций метро, многие ключевые дороги в центре города перекрыты.

В Барселоне более 500 тысяч тысяч человек вышли на манифестацию, приуроченную ко всеобщей забастовке. Лайф вёл прямую трансляцию акции протеста.

İspanyanın özerk Bölgesi Katalonya’da halk bağımsızlık ve Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması için yürüyüş düzenliyor. #Barselona



pic.twitter.com/P3jYdbzOaM — The News 🇹🇷 (@TheTrNews) 18 октября 2019 г.

Из-за большого потока людей в центре заблокированы дороги и закрыты некоторые станции метро. Закрыты магазины и кафе. Вновь начались беспорядки: подожжены контейнеры с мусором и есть пострадавшие.

Напомним, протесты в Барселоне и других городах начались 15 октября после вынесения приговора 12 политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости Каталонии. В сумме им дали 100 лет лишения свободы. Из-за беспорядков в Каталонии футбольная федерация Испании отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", который должен был состояться 26 октября.

Лайф сообщал, что в протестующей Барселоне может находиться около тысячи россиян.