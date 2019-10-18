Составлен образ идеального туриста

От путешественников ожидают погружения в местную культуру — желания попробовать местную кухню, поучаствовать в фестивалях и, конечно, ждут хороших чаевых.

Чтобы запомниться у принимающей стороны в качестве образцового гостя, стоит следовать нескольким правилам, считают специалисты онлайн-сервиса по доставке в аэропорт. Об их выводах рассказывает The Mirror.

Самым главным пунктом эксперты назвали возможность произнести несколько разговорных фраз на национальном языке страны, куда приехал турист. Следом идёт самоконтроль гостя в употреблении алкоголя — никто не хочет принимать пьяниц и разгребать последствия их пребывания.

Также туристам не следует начинать спор с местными о политике или экономике, если это может кого-то задеть. Конечно же, путешественников любят за хорошие чаевые. Дальше идёт соблюдение туристом местных обычаев и дресс-кода. Не любят туристов, когда они мусорят. Также не все считают правильным, если туристы начинают торговаться.

Недавно эксперт назвал причины любви россиян к системе "всё включено". Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что причиной тому тотальный дефицит продуктов на протяжении десятилетий.

Недавний опрос Aviasales показал, что россияне советуют начинать заграничные поездки с Турции или Чехии. В той самой Турции россияне стали самыми частыми иностранцами.