Более 200 полицейских пострадали с начала акций протеста в Каталонии

Сегодня в ходе протестов пострадало минимум 35 человек, большинство — в Барселоне.

Более 200 правоохранителей пострадали с 14 октября — начала акций протеста против вынесения приговора лидерам сепаратистского движения в Каталонии. Об этом сказал на пресс-конференции и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

— Было задержано 128 человек, — приводит его слова ТАСС. Гранде-Марласка отметил, что всего в ходе манифестаций получили различные травмы 207 стражей порядка.

Сегодня в ходе протестных акций пострадало минимум 35 человек. Большинство — 25 человек — получили травмы в Барселоне.

Riots in #Barcelona...



500,000 demonstrators to protest the injustice of jailing 9 democratic independence politicians with 10 year sentences.pic.twitter.com/EOsD000PIT — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) October 18, 2019

Напомним, протесты в Барселоне и других городах начались после вынесения приговора двенадцати политикам, причастным к организации референдума о независимости Каталонии. В сумме им дали 100 лет лишения свободы.

В Барселоне может находиться около тысячи россиян.