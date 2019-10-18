В Бельгии открылось представительство ДНР

В Бельгии открылся Представительский центр Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в пресс-службе МИД ДНР.

— Сегодня в городе Дендермонде в Бельгии прошло торжественное открытие Представительского центра ДНР, — цитирует сообщение внешнеполитического ведомства ДАН.

В МИД отметили, что центр возглавил председатель общественной организации Euro-Rus Крис Роман. В ходе церемонии было представлено видеообращение министра иностранных дел Натальи Никоноровой, поздравившей организаторов мероприятия и поблагодарившей их за поддержку Донбасса.

— Открытие нового центра в Европе даёт нам ещё больше возможностей для распространения правды о происходящем в Донбассе, об условиях жизни населения, о становлении и развитии нашей республики как демократического государства, — сказала она.

Никонорова также выразила надежду на дальнейшее укрепление отношений между Бельгией и Донбассом. По её мнению, сообща стороны смогут сделать прорыв на пути к признанию республики как полноценного субъекта международных отношений.

Представительский центр ДНР в Бельгии стал уже седьмым в странах ЕС. Первый Представительский центр ДНР в Европе был открыт 1 сентября в Остраве (Северная Моравия, Чехия). Затем подобные представительства открылись в Чехии, Греции, Финляндии, Италии и Франции.