Захарова прокомментировала украинский след в протестах на улицах Гонконга

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посла Китая в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".

— Посол Китая в России высмеял желание протестующих в Гонконге "жить как на Украине". Ему стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, где на полном серьёзе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре", — написала Захарова в своём фейсбуке.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что на акциях протестов в Гонконге замечены "украинские элементы". По словам китайского дипломата, граждане Незалежной приезжают в мегаполис, чтобы делиться протестным опытом.

В Гонконге несколько месяцев продолжаются протесты из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна после того, как глава администрации района Кэрри Лэм сообщила о решении властей ввести запрет на ношение масок в ходе протестов и прочих массовых собраний. Нарушители могут получить наказание в виде лишения свободы до года или штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов (более 200 тыс. рублей).

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