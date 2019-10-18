Захарова прокомментировала украинский след в протестах на улицах Гонконга

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посла Китая в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".

— Посол Китая в России высмеял желание протестующих в Гонконге "жить как на Украине". Ему стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, где на полном серьёзе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре", — написала Захарова в своём фейсбуке.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что на акциях протестов в Гонконге замечены "украинские элементы". По словам китайского дипломата, граждане Незалежной приезжают в мегаполис, чтобы делиться протестным опытом.

Protesters from human chain in 18 district of Hong Kong. We didn't give up and we'll never!! We want freedom, we protest the China Government's dirty control in HK.#FreeHongKong #DemocracyForHK pic.twitter.com/xTdD1HzCHS — Wood (@Wood57743701) October 18, 2019

В Гонконге несколько месяцев продолжаются протесты из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна после того, как глава администрации района Кэрри Лэм сообщила о решении властей ввести запрет на ношение масок в ходе протестов и прочих массовых собраний. Нарушители могут получить наказание в виде лишения свободы до года или штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов (более 200 тыс. рублей).