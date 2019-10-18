Джонсон: Брексит состоится 31 октября и без одобрения парламентом новой сделки

Выход Великобритании из Евросоюза в рамках соглашения, которое было достигнуто Брюсселем и Лондоном 17 октября, будет осуществлён 31 октября даже при отказе 19 октября парламента страны поддержать новую сделку. Об этом сказал премьер-министр королевства Борис Джонсон, его слова приводит Би-би-си.

— Да. Я считаю, мы должны покинуть Евросоюз 31 октября. Мы покинем Евросоюз 31 октября, — ответил он на вопрос, выйдет ли Великобритания из Европейского союза в запланированные сроки при любом исходе голосования.

Впрочем, Джонсон всё же выразил надежду на решение парламента в пользу соглашения по Брекситу. Он отметил, что это дало бы стране возможность двигаться вперёд и устанавливать новые партнёрские отношения не только с ЕС, но и с другими государствами.