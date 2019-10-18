Один человек погиб при инциденте с самолётом на Аляске

Минимум один человек погиб в результате инцидента, произошедшего в аэропорту города Уналашка на Аляске, где пассажирский самолёт авиакомпании Peninsula Airways при посадке выкатился за пределы ВПП. Об этом сообщает телеканал KTUU.

Полицейские пока не могут выяснить, был ли погибший среди 12 пострадавших, о которых говорилось ранее.

Воздушное судно летело из Анкориджа в город Уналашка на одноимённом острове в Беринговом море. Местный аэропорт находится на соседнем небольшом острове Амакнак, связанном с Уналашкой мостом. Самолёт смог зайти на посадку лишь со второго раза, после чего выкатился за пределы ВПП и чуть не съехал в море. Причины ЧП выясняются.