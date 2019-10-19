Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем

Российский премьер полагает, что центральную роль должна играть ООН, не исчерпавшая свой потенциал.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.

У российского премьера спросили, что нужно сделать, чтобы мир стал более справедливым, надо ли для этого стремиться вернуть ООН утраченный ею авторитет. Медведев отметил, что ещё десять лет назад был прав, когда выступал с трибуны организации. По его словам, с тех пор мир спокойнее не стал.

— На мой взгляд, я правильно сказал тогда и о том, что время однополярного мира ушло. Но это не только я об этом говорю, это очень многие другие лидеры говорили тогда, многие страны говорят. Это совершенно очевидно, — сообщил Медведев.

Премьер отметил, что недавно большая часть мировых вопросов решалась на "восьмёрке", в которой участвовала и Россия.

— Потом нас оттуда выставили, сказав, мол, "вы нам не подходите", а сейчас начинают активно из разных стран снова манить, говорить "мы готовы вас снова позвать, принять" и так далее. Но ведь дело даже не в том, как с нами там поступили, а в том, что на сегодняшний день рассматривать мировые проблемы в формате "восьмёрки" невозможно, — заявил глава российского кабмина.

Медведев отметил, что даже тогда это было странно, напомнив, что на дискуссии в формате G8 всегда приглашали крупные страны, стыдливо называя это форматом аутрич или как-то ещё, но понимая, что нельзя это делить только на восемь стран.

— Поэтому я считаю, что, безусловно, центральную роль тут должны играть Организация Объединённых Наций, Совет Безопасности ООН, так как это главная, ведущая международная организация, — подчеркнул премьер.

При этом Медведев добавил, что важны как региональные, так и другие крупные организации, такие как ШОС, БРИКС. Он повторил, что идеальной моделью является ООН, до сей поры не исчерпавшая своего потенциала, как об этом иногда пытаются заявить в тех или иных государствах.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал пригласить лидера России Владимира Путина на следующую встречу G7. Трамп также выступил за идею вернуть формат G8 с участием РФ.