Медведев призвал противостоять "ревизии" итогов Второй мировой войны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе визита в Белград выразил уверенность, что следует бороться с попытками переписывания мировой истории и умаления роли СССР в победе над фашизмом.

— Белое нужно называть белым. Нужно помнить о том, кто принёс самую высокую цену на алтарь победы, чьими усилиями эта победа была достигнута, — сказал Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости".

Он отметил, что попытки искажения исторических фактов — не новая практика. Однако в данном случае вопрос касается тяжелейшего испытания, которое выпадало на долю человечества, и подобное особенно недопустимо.

По его словам, в ряде стран гипотезы, не соответствующие истории (о том, кто начал и кто чему способствовал, кто в итоге победил), поставлены на поток. Их задачей является заслонить самое главное — цель той борьбы.

— Задача наших стран, задача наших историков, главная задача гражданского общества в наших странах, и в России, и в Сербии, заключается в том, чтобы этим попыткам противостоять, — заявил он.

Медведев также добавил, что празднование 75-летия освобождения Белграда — лучшая площадка, чтобы об этом рассказать.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России рассекретило документы к 75-й годовщине освобождения Белграда.