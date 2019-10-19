Сербия может получить от России экспортный кредит на €172,5 млн

19 октября премьер-министр РФ посетит эту республику для обсуждения комплекса российско-сербских отношений.

Россия может предоставить Сербии экспортный кредит на 172,5 миллиона евро. Соглашение может быть подписано уже в ходе визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Сербию, который состоится 19 октября. Об этом сказал первый замглавы Аппарата Правительства России Сергей Приходько.

— Соглашение планируется к подписанию в ходе визита. Оно создаст условия для участия РФ в следующем этапе модернизации сербской ж/д инфраструктуры, включая сооружение современного общенационального единого диспетчерского центра, — ответил он на вопрос о предоставлении Сербии кредита.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 октября посетит Сербию по приглашению президента Александра Вучича для обсуждения комплекса российско-сербских культурно-гуманитарных и торгово-экономических отношений. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.

Как ожидается, Медведев поучаствует в торжествах по случаю 75-летия освобождения столицы Сербии — Белграда — от нацистов. В рамках визита также пройдут переговоры главы Министерства иностранных дел Сербии Ивицы Дачича и вице-премьера России Юрия Борисова.