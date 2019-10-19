Медведев рассказал о желании России дружить со всеми странами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью сербскому изданию "Вечерние новости" в преддверии визита в Белград заявил о том, что, в отличие от США с их безудержным желанием доминирования, Россия занимает взвешенную позицию и стремится к нормальным отношениям со всеми другими государствами.

— Это безудержное, абсолютно ничем не лимитированное желание [Соединённых Штатов] доминировать во всём мире и в Европе в том числе. А мы в этом смысле всегда занимали... взвешенную позицию. Она заключается в том, что мы хотим дружить со всеми странами, и, конечно, у нас нормальные отношения с государствами, расположенными на Балканах, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному военно-политическому блоку, — отметил Медведев.

Российский премьер отметил, что Москва старается эти отношения развивать.

— В то же время мы, конечно, не можем не замечать, что одни страны проявляют себя как наши друзья, а другие ведут себя совершенно иначе, находятся, как принято говорить, в фарватере агрессивной политики США. Это печально, — заключил Медведев.

Напомним, сегодня состоится визит российского премьера в Сербию.