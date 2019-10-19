Статистика показала вымирание украинцев

За прошедшие 10 месяцев текущего года население Украины сократилось практически на 200 тысяч человек и опустилось ниже показателя в 42 миллиона человек. Это следует из опубликованного службой статистики страны отчёта.

По её данным, на 1 сентября 2019 года на Украине проживает 41,976 миллиона человек, тогда как в начале года было 42,153 миллиона, что означает сокращение на 177 тысяч.

Кроме того, продолжает ухудшаться соотношение смертности и рождаемости, которое сейчас составляет 53 родившихся на 100 умерших, в то время как в начале года первых было 58.

По итогам прошлого года общее сокращение населения Украины составило 233,2 тысячи человек. Одним из факторов, ускоривших "вымирание украинцев", тогдашний кандидат в президенты страны назвал медицинскую реформу.