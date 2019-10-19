В Конгрессе США потребовали признать "Азов" террористической организацией

Члены американского конгресса во главе с Максом Роузом обратились в Госдеп США с требованием внести украинский нацбатальон "Азов" в список иностранных террористических организаций. Письмо конгрессмены направили на имя госсекретаря Майка Помпео.

По словам парламентариев, сторонники нацбатальона придерживаются ультраправых взглядов.

— Американцы имеют право знать, почему такие организации не внесены в список иностранных террористических организаций, — отмечается в письме.

"Азов" — один из "добровольческих батальонов", финансировавшихся из частных источников и участвовавших в военной операции на юго-востоке Украины. Позже Киев заявил, что в государстве не должно быть никаких незаконных вооружённых формирований, а добровольцам предложили вступить в ряды Вооружённых сил Украины.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против "Азова" по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".