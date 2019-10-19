В Мексиканском заливе зародился тропический шторм "Нестор"

Тропический шторм "Нестор" зародился в Мексиканском заливе и продвигается на северо-восток. Об этом информирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным центра, "Нестор" находится примерно в 450 километрах к юго-западу от города Панама-сити во Флориде и движется на северо-восток со скоростью 9,7 метра в секунду. Скорость ветра в его пределах достигает 26 метров в секунду.

К вечеру воскресенья "Нестор" должен несколько ослабнуть и достичь побережья штата Северная Каролина.