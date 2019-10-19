СМИ показали письмо офиса Зеленского Кучме

Текст письма, направленного представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме главой Офиса Президента Украины Андреем Богданом, показало издание "Новое время".

— Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус, включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы, — указывается в обнародованном письме.

Документ был датирован 16 июля.

"Формулу Штайнмайера" подписали представители трёхсторонней контактной группы 1 октября, в тот же день была согласована дата разведения сил на линии соприкосновения. На Украине данный шаг повлёк за собой волну народных протестов и осуждения со стороны политиков.