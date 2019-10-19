Два рабочих общежития затопило из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

К месту были направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего Артёмовска — десять человек и три единицы техники.

Два рабочих общежития затопило в результате прорыва технологической дамбы на реке Сейбе в Красноярском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

— В 02:00 (московского времени) поступила информация, что в районе населённого пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, из-за чего в имеющемся рабочем посёлке затопило два рабочих общежития временного типа, — уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что к месту были направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего Артёмовска — десять человек и три единицы техники. В готовность также приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также пять вертолётов МИ-8 и МИ-26 из Сибирского спасательного центра.

Информация по жертвам и пострадавшим уточняется.