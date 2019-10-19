Российский дипломат в ООН поставил на место украинского коллегу

В ходе выступления на заседании Четвёртого комитета Генассамблеи ООН официальный представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский указал своему украинскому коллеге на нарушение прав журналистов на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в ходе дискуссии представитель Украины начал делать заявление о нарушениях прав журналистов в Крыму, которые, по его мнению, имеют место быть.

Стржижовский порекомендовал ему не "рисовать далёкую от реальности картину" и вместо поиска якобы нарушений в российском Крыму обратить внимание на происходящее под юрисдикцией Киева.

— [Властям Украины] следовало бы всерьёз заняться вопиющей ситуацией в этой области в своей стране. Именно она постоянно становится предметом критики со стороны профильных международных структур, — приводит его слова агентство.

Он рассказал о ситуации с заседания Комитета Верховной рады по свободе слова, где заместитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро открыто заявил об отсутствии хоть сколько-нибудь адекватной реакции у правоохранителей на преступления против журналистов.