На акциях протеста в Каталонии пострадало почти 90 человек

Не менее 89 человек пострадали 18 октября в Каталонии в ходе различных акций протеста сторонников независимости региона. Об этом пишет газета El Pais.

По её данным, большинство пострадавших — 60 человек — пострадали в Барселоне.

По предварительной информации, в Барселоне задержано не менее 31 человека. Сейчас протестующие жгут мусор и строят баррикады.

В пятницу в Каталонии началась всеобщая забастовка. В разных городах проходят митинги, но крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция у полицейского управления в центре Барселоны переросла в столкновения между правоохранителями и манифестантами. Полиция применила слезоточивый газ, кроме того, впервые во время митингов были задействованы водомёты.