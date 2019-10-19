В сенате назвали стратегической ошибкой вывод войск США из Сирии

Даже если пятидневное прекращение огня будет соблюдаться, события недели "отбросили назад кампанию Штатов против ИГИЛ и других террористов", считают республиканцы.

Лидер республиканского большинства в сенате американского конгресса Митч Макконнелл в газете The Washington Post назвал "серьёзной стратегической ошибкой" решение президента страны Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.

— Вывод войск США из Сирии — это серьёзная стратегическая ошибка... К сожалению, недавно объявленный вывод может стать повторением безрассудного вывода [войск] из Ирака администрацией [экс-лидера США Барака] Обамы, который в первую очередь поспособствовал подъему ИГИЛ*, — указал Макконнелл.

По его словам, даже если пятидневное прекращение огня, которое было объявлено в четверг, будет соблюдаться, события недели "отбросили назад кампанию США против ИГИЛ и других террористов".

— Наше отступление, если его не остановить, побудит жестокий режим [президента САР Башара Асада] в Сирии и его иранских сторонников расширить своё влияние. Мы также игнорируем попытки РФ усилить своё всё более доминирующее положение в республике, — заявил сенатор.

По мнению Макконнелла, Вашингтон должен "ограничить турецкое вторжение и поощрять соблюдение прекращения огня", а также "создавать условия для повторного ввода американских войск и отдаления Турции от России и её (Турции) возвращения в сообщество государств НАТО".

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.