МЧС увеличивает группировку спасателей на месте прорыва дамбы под Красноярском

МЧС России увеличивает группировку для проведения поисково-спасательной операции и устранения последствий прорыва дамбы на юге Красноярского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Идёт наращивание группировки, — приводит агентство слова собеседника.

По данным агентства, поисковую операцию на месте ЧП ведёт один вертолёт, вылет ещё двух бортов запланирован на ближайшее время.

— Вертолёт ведёт поисковую операцию от МЧС РФ, готовятся борты из Абакана и Красноярска, автомобилями выдвинулись — это в тайге, от Курагино 100 километров, от Краснокаменска 40, — добавили в ведомстве.

Как отмечается, на месте происшествия нет сотовой связи, поэтому получение оперативных данных затруднено.

Напомним, на данный момент известно о шести погибших и 14 пострадавших в результате прорыва дамбы с последующим затоплением общежития.