К Земле направляется астероид диаметром один километр

В NASA предупредили о приближении к нашей планете крепкого астероида 162082 (1998 HL1), он пройдёт на очень близком расстоянии от Земли 25 октября.

Точный размер приближающегося астероида не установлен из-за сложностей определения, но, по предварительным расчётам, он составляет от 440 до 990 метров.

Сообщается, что для землян космический объект угрозы не представляет, он пройдёт на расстоянии, равном 16 полётам к Луне, со скоростью более 40 тысяч километров в час.

Угроза падения на Землю большого космического объекта — не раз показанный в фильмах вариант так называемого конца света, однако за последние годы человечество разработало несколько способов защиты от астероидов.