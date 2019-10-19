Окружение Порошенко обвинили в краже полутора миллиардов долларов

Сообщалось, что деньги были изъяты из банка якобы в бюджет государства, но эти заявления не соответствуют действительности.

Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил, что средства, которые были получены в ходе специальной конфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно разделены между представителями власти при президенте Украины Петре Порошенко.

— Якобы Порошенко и Луценко арестовали 1,5 миллиарда долларов денег Януковича... Рассказываю, как было, денег Януковича там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича, — сказал Кислин в ходе пресс-конференции в Киеве.

По словам бизнесмена, деньги были изъяты из банка якобы в бюджет государства, однако эти заявления не соответствуют действительности.

Как указал Кислин, ссылаясь на имеющиеся у него документы, 503 миллиона долларов были перечислены в пользу Петра Порошенко через бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который ранее носил фамилию Свинарчук.

Еще 300 миллионов перечислили бывшему генпрокурору Юрию Луценко, а 20 миллионов — на "коррупционные счета" бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, отметил Кислин.

После государственного переворота на Украине в 2014 году власти при президентстве Порошенко хотели привлечь к ответственности Януковича и многих экс-чиновников. В отношении них расследуются уголовные дела, в частности о финансовых махинациях, хищении государственных средств, захвате земель и злоупотреблении положением. Многие экс-руководители страны из-за угрозы преследования были вынуждены уехать за рубеж.

Ранее Луценко неоднократно говорил, что Янукович якобы "украл у Украины 40 миллиардов долларов", что сравнимо с годовым бюджетом государства. Кроме того, в прошлом году генпрокурор сообщил, что ведомство смогло черед суд добиться спецконфискации в госбюджет полутора миллиардов долларов, которые были арестованы на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента. В феврале Генпрокуратура Украины заявила о спецконфискации почти 1,5 миллиарда гривен (54,5 миллиона долларов), принадлежащих окружению Януковича.