Лукашенко порассуждал об усталости после 25 лет у руля страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами минской Академии управления признался, что его работа требует полной отдачи и заставляет "крутиться как белка в колесе", но за 25 лет он к этому привык. Об этом сообщает БЕЛТА.

— Вся жизнь моя, думаю, и других президентов, как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться? Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать, — сказал Лукашенко.

Однако в то же время белорусский лидер отметил, что сказанное вовсе не означает, что он "сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит", даже у главы государства бывают свободные дни. Правда, о них надо позаботиться заблаговременно.

— В принципе, могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было, — сказал он.

По словам Лукашенко, работа президента страны автоматически подразумевает вовлечённость в государственные дела и по факту глава государства "человек абсолютно несвободный и занятой".