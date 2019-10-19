СКР выясняет обстоятельства гибели рабочих при прорыве дамбы под Красноярском

Следственный комитет России выясняет обстоятельства гибели рабочих на золотодобывающем прииске в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом говорится на сайте регионального СУ СКР.

— 19 октября... в следственные органы поступило сообщение, что на территории Курагинского района недалеко от деревни Щетинкино на золотодобывающем прииске размыло дамбу и разрушило водой несколько бараков, в которых были рабочие. По предварительной информации, несколько человек погибли, — уточняется в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа СКР, выясняется точное число погибших и пострадавших.

Напомним, сообщение о прорыве дамбы поступило в местные спасательные службы около шести часов утра (около двух часов ночи по московскому времени). Известно о шести погибших и 14 пострадавших, МЧС России усиливает группировку для проведения спасательных работ.