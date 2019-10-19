Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 10

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до десяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России.

По данным агентства, судьба ещё 15 потерпевших остаётся неизвестной.

В МЧС рассказали, что четыре пострадавших сейчас в больнице, 15 были осмотрены медиками на месте.

Напомним, сообщение о прорыве дамбы поступило в местные спасательные службы около двух часов ночи по московскому времени. Ранее сообщалось о шести погибших и 14 пострадавших, МЧС усиливает группировку для проведения спасательных работ. Следственный комитет России выясняет обстоятельства гибели рабочих.