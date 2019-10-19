Forbes внёс в топ-500 мирового рейтинга семь работодателей из России

Американская редакция журнала Forbes на основе великого числа отзывов работников со всего мира определила победителей рейтинга Global 2000: The World’s Best Employers — ежегодного списка лучших компаний мира, где отметились и работодатели из России.

Лучшим из отечественных оказался "Норникель", занявший в рейтинге 36-е место. Следом за ним с отрывом более чем в 100 позиций расположилась Московская биржа, занявшая 138-е место.

Также в рейтинг вошла "Роснефть" — 207-е место, Объединённая авиастроительная корпорация — 311-е место, "Северсталь" — 380-е место. Последними из российских стали "Русгидро" — 437-е место, а также "Лукойл" — 492-е место.

Первое же место в списке, как и годом ранее, занял холдинг Alphabet, владеющий компанией Google. Традиционно навязывает ему борьбу находящаяся на втором месте компания Microsoft, замыкает тройку Red Hat — разработчик решений на основе Linux.

Отмечается, что, несмотря на то что технологические компании оккупировали первые строчки рейтинга, шире всего в нём представлены организации из банковской и финансовой сферы.

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