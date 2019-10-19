СМИ: В Киеве убит внук иностранного музыканта

В Киеве убит гражданин Азербайджана Джавид Гаджиев. Об этом сообщает в своём фейсбуке Посольство Азербайджана на Украине.

Подозреваемого в убийстве Али Абдуллаева объявили в международный розыск. В дипломатическом ведомстве добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и ход дела находятся под его контролем.

Как сообщает İstipress, Джавид Гаджиев учился в Азербайджанском государственном экономическом университете. Его дед, композитор Тельман Гаджиев, является заслуженным деятелем искусств Азербайджана.