СМИ: В Киеве убит внук иностранного музыканта

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Фото © Facebook / Національна поліція України

В Киеве убит гражданин Азербайджана Джавид Гаджиев. Об этом сообщает в своём фейсбуке Посольство Азербайджана на Украине.

Подозреваемого в убийстве Али Абдуллаева объявили в международный розыск. В дипломатическом ведомстве добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и ход дела находятся под его контролем.

Как сообщает İstipress, Джавид Гаджиев учился в Азербайджанском государственном экономическом университете. Его дед, композитор Тельман Гаджиев, является заслуженным деятелем искусств Азербайджана.

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