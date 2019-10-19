Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском увеличилось до 11

Губернатор края Александр Усс взял ситуацию под свой личный контроль, он вылетел на место происшествия.

Число погибших в результате прорыва дамбы на юге Красноярского края выросло до 11 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей МЧС РФ.

— На данный момент погибших 11 человек, — приводит агентство комментарий представителя ведомства.

Губернатор края Александр Усс взял ситуацию под свой личный контроль, он вылетел на место происшествия. Об этом сообщается на сайте главы региона.

Сообщение о прорыве дамбы поступило в местные спасательные службы около двух часов ночи по московскому времени. Волна селя, прорвавшего дамбу, достигала четырёх метров. Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства гибели людей.