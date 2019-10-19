СМИ: В Германии стартовали учения НАТО со сценарием атомной войны

На этих манёврах отрабатывают применение самолётов для транспортировки ядерного оружия.

Партнёры по НАТО проводят в Германии совместные секретные учения, предполагающие сценарий атомной войны. Об этом пишет Kronen Zeitung.

По информации издания, на этой неделе начались манёвры, получившие название Steadfast Noon. На них отрабатывают применение самолётов для транспортировки ядерного оружия.

Военно-воздушные силы Германии представлены на учениях авиационной эскадрой 33 с истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado. Они размещаются в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

По данным газеты, в этом месте до сих пор хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.