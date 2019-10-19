Возбуждено уголовное дело из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

Согласно последним данным, число погибших в результате инцидента возросло до 12.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае, повлёкшего за собой гибель людей. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

— ...Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел, — говорится в распространённом сообщении.

На место трагедии выехал и.о. руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Ерёмин.

Кроме того, для охраны общественного порядка и помощи гражданам направлен сводный отряд полиции, сформированный из сотрудников нескольких отделов под командованием замначальника полиции главка полковника полиции А.В. Запьянцева.

— Также из ГУ МВД РФ по Красноярскому краю выдвинулась группа сотрудников Главного управления, среди которых эксперты-криминалисты, специалисты тыловых подразделений. Кроме того, в Курагинский район направлена специализированная передвижная командно-штабная машина, предназначенная для координации сил и средств органов внутренних дел, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка МВД.

Сотрудники полиции ориентированы на охрану порядка, защиту имущества граждан, пресечение мародёрства и оказание помощи пострадавшим, пояснили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

По последним данным, число погибших в результате инцидента возросло до 12, судьба 13 человек устанавливается, 19 человек пострадали.

На месте работают спасатели. Также туда вылетел губернатор региона.