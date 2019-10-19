СМИ сообщили о планах Трампа подать иск против CNN

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах подать иск против телекомпании CNN, информирует телеканал Fox News со ссылкой на письмо американского лидера главе CNN Джеффу Цукеру.
Речь идёт о недовольстве американского лидера сюжетом с неким осведомителем телекомпании, в котором журналисты, по версии Трампа, "показали предвзятость", нарушив стандарты.
— Это была попытка дискредитировать должность президента, — цитирует письмо телеканал.
Письмо президенту CNN Джеффу Цукеру от Трампа распространила правая активистская группа Project Veritas, отмечает телеканал.
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