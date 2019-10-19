В Японии упал с дороги автобус со школьной командой по бейсболу

Автобус с 18 школьниками в префектуре Фукуока в Японии утром 19 октября упал с дороги на разделительную дамбу, информирует NHK.

По данным телеканала, в транспортном средстве находились дети от 9 до 12 лет из школьной бейсбольной команды, семь из них пострадали, им оказана помощь.

Автобус по неизвестным причинам скатился вниз по широкой разделительной дамбе между двумя полосами трассы. Водителю удалось удержать равновесие автобуса, и он не перевернулся, а только съехал вниз на расстояние около девяти метров и остановился, почти выехав на встречку. Высота разделительной дамбы составляет около пяти метров.

Причины инцидента выясняются.