Российские журналисты впервые побывали на брошенной военной базе США в Сирии

Российские журналисты впервые побывали на военной базе в провинции Алеппо неподалёку от города Манбиджа, где ещё совсем недавно располагались американские военнослужащие, но сбежали оттуда из-за угрозы наступления турецкой армии в регионе.

Как сообщил корреспондент телеканала "Звезда" с места событий, объект был покинут армией США в полностью готовом к использованию состоянии, на кадрах можно заметить оставленную компьютерную технику, медикаменты, палатки, сообщается о рабочей вышке связи.

— Судя по всему, военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику. Они даже не успели поджечь базу. Зато они, кажется, прекрасно понимали, кто придёт им на смену, — сказал корреспондент Павел Ремнёв.

По его словам, внутри помещений бойцы армии США оставили многочисленные послания, некоторые из которых на русском языке и далеко не всегда цензурные. Хотя есть и вполне безобидные, наподобие книги, на обложке которой написано маркером "С любовью от армии".

Как уточнили технические специалисты, база фактически оставалась функционировать и после ухода американцев, осталось в порядке даже электроснабжение.

Данная база под Умм-Миалем, а также аналогичный объект у населённого пункта Дадат севернее Манбиджа появилась в распоряжении США в 2017 году после того, как курды при поддержке американской армии отбили местность у ИГИЛ*.

* Организация запрещена в РФ решением Верховного суда