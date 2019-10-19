Врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском

В затопленных общежитиях могли находиться до 80 человек, поэтому точное число возможных потерпевших пока не установлено.

Состояние пострадавших в результате прорыва дамбы на юге Красноярского края оценивается как лёгкое и среднее, сообщает ТАСС со ссылкой на отделение скорой помощи Курагинской районной больницы.

Состояние пострадавших лёгкой и средней степени тяжести. Это ушибы и переломы. Сейчас их везут машинами скорой помощи до больницы Курагинская районная больница

Всего задействовано четыре кареты скорой, больше автомобилей отправлять пока не планируется.

Путь примерно в 100 километров от места прорыва до Курагина по плохой дороге занимает порядка полутора часов, а воздушные суда санавиации могут совершить посадку лишь в 80 километрах от места ЧП, потому что больше вертолёту "сесть негде".

По данным Следственного комитета России, в затопленных из-за прорыва дамбы общежитиях могли находиться до 80 человек, поэтому точное число пострадавших и пропавших пока не установлено.

На базе главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю открыт телефон горячей линии — 8 (391) 275-16-41.

Сообщение о прорыве дамбы поступило спасателям около двух часов ночи по московскому времени. Высота волны селя, прорвавшего дамбу, достигала четырёх метров. Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства гибели людей. По последним данным, погибло 12 человек, возбуждено уголовное дело.