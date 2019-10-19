Названа предварительная причина разрушения дамбы под Красноярском

Повреждённое строение даже не числится в списках Енисейского управления Ростехнадзора.

Разрушение дамбы в Курагинском районе на юге Красноярского края произошло, по предварительной информации, из-за износа тела плотины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Кроме того, по данным Ростехнадзора, повреждённая в результате прорыва дамба не числится в списках Енисейского управления ведомства.

— Гидротехническое сооружение в списки поднадзорных объектов Енисейского управления Ростехнадзора не входит. Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не велось... На место выехали наши специалисты, — приводит агентство комментарий ведомства.

Сообщение о прорыве дамбы поступило около двух часов ночи по московскому времени. Высота волны селя, который прорвал строение, достигала четырёх метров. Следователи выясняют обстоятельства гибели людей. По последним данным, погибло 12 человек. Возбуждено уголовное дело.