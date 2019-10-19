Бастрыкин направил следователей центрального аппарата СКР в Красноярский край

По последним данным, в результате прорыва дамбы погибло 12 человек, 13 человек пропали без вести, ещё 19 — пострадали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следователей из центрального аппарата СКР в Красноярский край, где ранее произошёл прорыв дамбы на реке Сейбе и погибли люди. Как сообщается на сайте ведомства, следователи должны оказать помощь в расследовании дела местным коллегам и установить причины трагедии.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Красноярский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела, — говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Высота волны селя достигала четырёх метров. По последним данным, в результате ЧП погибло 12 человек, возбуждено уголовное дело.