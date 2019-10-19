В жилом доме в Тбилиси прогремел взрыв

В результате происшествия, по предварительным данным, пострадало не менее четырёх человек.

В одном из жилых домов на проспекте Давида Гурамишвили в Тбилиси прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Отмечается, что в результате ЧП пострадало по меньшей мере четыре человека.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. От мощного хлопка произошёл обвал стен дома с первого по четвёртый этаж.

Жители всего дома эвакуированы. На месте работают экстренные службы города.