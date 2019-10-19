Бетербиев досрочно победил Гвоздика и объединил пояса WBC и IBF

Российский боксёр Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона по версии IBF и WBC в полутяжёлом весе, прошедшем 19 октября в США.

Бой длился 12 раундов. По итогам встречи Бетербиев завоевал звание чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Титул чемпиона по версии Международной боксёрской федерации (IBF) у него уже был, в ходе боя с Гвоздиком россиянин подтвердил его.

Это 15-я победа 34-летнего россиянина — из 15 боёв он не проиграл ни одного.

Бетербиев стал четвёртым в истории боксёром из России, который смог одновременно завоевать оба звания. До него такого же успеха добивались Денис Лебедев, Сергей Ковалёв и Константин Цзю.