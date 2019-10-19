В России могут отменить документы на поверку счётчиков

Специалист в присутствии хозяев квартиры будет вносить данные в электронную базу.

Бумажные свидетельства о снятии показаний с миллионов счётчиков по всей России уже в ближайшее время останутся воспоминанием из прошлого, ведь в будущем решающее значение будет иметь запись в специальной базе данных, а не документ.

Как рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов, согласно внесённому в Госдуму предложению, возможность выдачи бумажных свидетельств останется, владелец прибора учёта может заказать такое по желанию, но храниться информация будет в электронном виде.

— После того как специалист сделает поверку прибора учёта, он в присутствии владельца должен будет занести её результаты в наш реестр через портал госуслуг, — сказал Абрамов.

По его словам, нововведение нанесёт серьёзный урон бизнесу мошенников, которые массово продают гражданам фальшивые свидетельства.

Ранее Лайф сообщал, что ФАС поддержала инициативу об отмене обязательной установки счётчиков тепла.