В России могут отменить документы на поверку счётчиков

Бумажные свидетельства о снятии показаний с миллионов счётчиков по всей России уже в ближайшее время останутся воспоминанием из прошлого, ведь в будущем решающее значение будет иметь запись в специальной базе данных, а не документ.
Как рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов, согласно внесённому в Госдуму предложению, возможность выдачи бумажных свидетельств останется, владелец прибора учёта может заказать такое по желанию, но храниться информация будет в электронном виде.
— После того как специалист сделает поверку прибора учёта, он в присутствии владельца должен будет занести её результаты в наш реестр через портал госуслуг, — сказал Абрамов.
По его словам, нововведение нанесёт серьёзный урон бизнесу мошенников, которые массово продают гражданам фальшивые свидетельства.
Ранее Лайф сообщал, что ФАС поддержала инициативу об отмене обязательной установки счётчиков тепла.
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