Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в Ярославской области

В городе Ростове Ярославской области в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибло шесть человек, пять из которых дети. Трагедия произошла в здании по адресу улица Ленинская, 13.
Как стало известно Лайфу, пожар вспыхнул в доме около пяти часов утра. После тушения спасатели достали тела четырёх детей, позже были обнаружены тела взрослого и ещё одного ребёнка. Личности погибших пока не установлены.
Кроме того, в огне пострадало три человека, они госпитализированы. Лайф публикует их список:
- Ванюшева Л.Ф.
- Ванюшев И.Е.
- Леднёва А.
Региональная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия, унёсшего жизни шести человек.
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