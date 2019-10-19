Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в Ярославской области

Кроме того, в огне пострадало три человека, они были доставлены в ближайшую больницу.

В городе Ростове Ярославской области в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибло шесть человек, пять из которых дети. Трагедия произошла в здании по адресу улица Ленинская, 13.

Как стало известно Лайфу, пожар вспыхнул в доме около пяти часов утра. После тушения спасатели достали тела четырёх детей, позже были обнаружены тела взрослого и ещё одного ребёнка. Личности погибших пока не установлены.

Кроме того, в огне пострадало три человека, они госпитализированы. Лайф публикует их список:

Ванюшева Л.Ф. Ванюшев И.Е. Леднёва А.

Региональная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия, унёсшего жизни шести человек.