Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13

По данным экстренных служб региона, число пострадавших также возросло до 44 человек.

В результате прорыва дамбы в Курагинском районе на реке Сейбе погибло 13 человек. Столько же числятся пропавшими без вести. Ещё 44 человека получили различные травмы. Такие предварительные данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона.

— Водой после разрушения дамбы подтоплен рабочий посёлок на 180 человек. Разрушено два временных общежития, на 40 человек каждое, — сказал собеседник агентства.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Высота волны селя достигала четырёх метров. СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП, а глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион следователей из центрального аппарата СКР.