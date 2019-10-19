Обрушившаяся в Красноярском крае дамба была построена с нарушениями

Более того, разрушенные потоком воды временные общежития располагались ниже бьефа гидротехнического сооружения, что тоже запрещено.

Дамба на реке Сейбе у деревни Щетинкино Красноярского края была возведена с нарушениями. Об этом сообщил председатель регионального правительства Юрий Лапшин.

— Гидротехническое сооружение было построено кустарным способом, как я предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм, — заявил чиновник в эфире телеканала "Россия 24".

В свою очередь в региональном главке МЧС РФ рассказали, что снесённое потоком воды жильё рабочих было построено с нарушениями. Как уточнили в управлении, временные общежития располагались ниже обрушившейся дамбы.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. По последним данным, погибло 13 человек, судьба более чем десяти человек остаётся неизвестной.