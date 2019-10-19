СОБР взял штурмом дом вора в законе Кости Канского — видео

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

В Красноярском крае бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) при поддержке полиции произвели задержание вора в законе Константина Найбауэра, более известного как Костя Канский.

На опубликованных кадрах спецоперации видно, что дом буквально берут штурмом, используют лестницы для преодоления высокого забора и проверки крыши. Кроме того, сотрудники СОБРа осторожно осматривают территорию участка, предполагая, что подозреваемый может оказать вооружённое сопротивление.

— Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке сотрудников СОБРа в рамках расследования уголовного дела по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии" задержали мужчину 1965 года рождения. Подозреваемый является так называемым вором в законе и носит в криминальной среде кличку Костя Канский, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Напомним, летом 2011 года в Красноярске на Костю Канского было совершено покушение. Киллер подкараулил мужчину около его дома и открыл огонь. Две пули попали жертве в руку и ключицу, однако Канский успел укрыться в своей машине и уехать с места происшествия.

По данным СМИ, признание в криминальном мире Костя Канский получил в конце 1990-х годов. Он был дважды судим за угон автомобиля и хранение наркотических веществ.