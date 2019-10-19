СОБР взял штурмом дом вора в законе Кости Канского — видео

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

В Красноярском крае бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) при поддержке полиции произвели задержание вора в законе Константина Найбауэра, более известного как Костя Канский.

На опубликованных кадрах спецоперации видно, что дом буквально берут штурмом, используют лестницы для преодоления высокого забора и проверки крыши. Кроме того, сотрудники СОБРа осторожно осматривают территорию участка, предполагая, что подозреваемый может оказать вооружённое сопротивление.

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке сотрудников СОБРа в рамках расследования уголовного дела по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии" задержали мужчину 1965 года рождения. Подозреваемый является так называемым вором в законе и носит в криминальной среде кличку Костя Канский, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Напомним, летом 2011 года в Красноярске на Костю Канского было совершено покушение. Киллер подкараулил мужчину около его дома и открыл огонь. Две пули попали жертве в руку и ключицу, однако Канский успел укрыться в своей машине и уехать с места происшествия.

По данным СМИ, признание в криминальном мире Костя Канский получил в конце 1990-х годов. Он был дважды судим за угон автомобиля и хранение наркотических веществ.

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