СК завёл дело после гибели шести человек при пожаре под Ярославлем

Один из жильцов дома числится пропавшим без вести, спасатели продолжают его поиски.

По факту гибели пяти детей и одного взрослого в результате пожара в многоквартирном доме в городе Ростове Ярославской области возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". В региональном СУ СКР сообщили, что число жертв может возрасти.

— Один взрослый числится пропавшим, его поиски продолжаются. Ещё несколько потерпевших, также совершеннолетних, госпитализированы в районную больницу, — уточнили в управлении.

Как сообщалось ранее, пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Ростове около пяти утра. После тушения были обнаружены тела шести человек, ещё три жильца доставлены в больницу. Лайф публиковал список пострадавших.