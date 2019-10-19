Индиец пришёл в сознание во время собственных похорон

Если бы кто-то из присутствующих не заметил, что "умерший" покачал головой, его бы похоронили заживо.

В Индии 55-летний мужчина во время похорон "ожил" и покачал головой. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Отмечается, что он потерял сознание в то время, когда пас коз. Его родные решили, что он умер и организовали похороны. Когда тело уже собирались опустить в могилу, кто-то заметил, что "умерший" покачал головой. Присутствующие были потрясены.

Мужчину отправили в больницу. Врачи выявили у него сильную лихорадку, из-за которой он на долгое время потерял сознание.

Ранее Лайф сообщал, что пара обнаружила на кладбище живую малышку, она была в горшке и закопана.