"Вот такой депутат". В Верховную раду пробралась дикая куница

Депутаты и сотрудники парламента начали преследовать зверя, чтобы снять на видео.

В кабинетах Верховной рады Украины нашли дикую куницу. О появлении зверя рассказал на своей странице в "Фейсбуке" депутат от партии Святослава Вакарчука "Голос" Ярослав Железняк. Во время попыток поймать животное, кто-то шутит: "Вот такой депутат".

— Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница — вопрос…, — отмечает депутат.

Железняк впоследствии обновил свой пост и добавил, что зверя поймали и выпустили на волю.

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