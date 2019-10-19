Тело седьмого погибшего нашли в сгоревшем под Ярославлем доме

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Фото © VK / Сергей Шокин

Ранее были обнаружены пять детей и один взрослый. Ещё трое жильцов пострадали, они доставлены в больницу.

Тело ещё одного погибшего нашли после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Ростове Ярославской области. Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до семи. Об этом сообщил глава Ростовского района Сергей Шокин.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id347332735" target="_blank">Сергей Шокин</a></p>

— В результате пожара в многоквартирном доме по улице Ленинской, 13 в городе Ростове погибло семь человек, из них пятеро детей, ещё три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести,написал он во "ВКонтакте".

Ранее сегодня сообщалось, что среди погибших пятеро детей. Следователи выясняют причины возгорания, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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