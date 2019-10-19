Тело седьмого погибшего нашли в сгоревшем под Ярославлем доме

Тело ещё одного погибшего нашли после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Ростове Ярославской области. Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до семи. Об этом сообщил глава Ростовского района Сергей Шокин.
— В результате пожара в многоквартирном доме по улице Ленинской, 13 в городе Ростове погибло семь человек, из них пятеро детей, ещё три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — написал он во "ВКонтакте".
Ранее сегодня сообщалось, что среди погибших пятеро детей. Следователи выясняют причины возгорания, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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