Вылетевший из Улан-Удэ самолёт "заминировал" опоздавший на рейс москвич

Теперь мстительному пассажиру придётся объясняться перед полицией и отвечать за содеянное.

О заложенной на борту самолёта Улан-Удэ — Москва бомбе сообщил москвич, который опоздал на рейс. Как сообщил Лайфу источник, 43-летний Дмитрий Г. уже задержан и доставлен в отделение для разъяснений.

По его словам, мужчина опоздал на семь минут. Посадка на рейс закончилась в 11:50, а Дмитрий приехал к 11:57. Горе-пассажир, видимо, решил не опускать руки. Он заселился в отель неподалёку, а затем позвонил в 112 и сообщил о бомбе.

Тем временем, лайнер "Нордавиа" уже приземлился в аэропорту Красноярска, где он будет досмотрен. Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находится около 130 пассажиров.