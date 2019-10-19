"Аэрофлот" оштрафовали почти на 300 тысяч за задержки при выдаче багажа

По представлению прокуратуры с высоких должностей из обслуживающей организации уволены пять человек.

Авиакомпания "Аэрофлот" оштрафована на 290 тысяч рублей за массовые задержки выдачи багажа летом в аэропорту Шереметьево, сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

— По результатам рассмотрения 46 постановлений прокурора к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) привлечены ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" и его должностные лица, им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 290 тысяч рублей, — заявила представитель ММТП Екатерина Короткова.

Причиной задержек багажа сотрудники прокуратуры считают передачу полномочий по обработке багажа от "Аэрофлота" к ООО "Шереметьево хэндлинг". Новый исполнитель не обеспечил необходимое количество персонала и не принял достаточных мер по подготовке к полной передаче функций обработки багажа.

По представлению прокуратуры уволены пять руководителей обслуживающей организации: начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества.

О проблемах с выдачей в Шереметьево багажа пассажирам стало известно 1 июня. В аэропорту заявили, что задержки связаны с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко рассказывал, что из-за существенного роста объёма багажа крупным аэроузлам приходится менять технологии, перестраивать, перерабатывать, улучшать их.